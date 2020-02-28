Масленичными блинами угощали сегодня в Купаловском театре

И щедро делились творческими задумками празднования сотого сезона и векового юбилея Национального академического. Настоящая легенда - спектакль "Павлинка" – в конце 2019 внесен в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. Театр много гастролирует по белорусским городам и зарубежье. В юбилейном сезоне спектакли купаловского репертуара уже увидели в Литве, Польше, Франции, России. Впереди в марте Даугавпилс и Варшава в апреле. С успехом прошли премьеры этого сезона "Король Лир" и "Шляхтич Завальня".



День Купаловского театра в ратуше пройдет 6 июня и станет большим городским фестивалем. А одиннадцатого июля в Вязынке, на родине Купалы, сыграют самую массовую "Павлинку".



