Масленица в Глебовке. Тематическая выставка и концерт

Отмечали Масленицу сегодня и в художественном колледже имени Глебки. В программе праздника - выставка "Открытый просмотр", которая дала возможность заглянуть за кулисы творческой работы. Гости познакомились с процессом создания художественных произведений, увидели лучшие работы учащихся. Также прошло награждение лучших учеников и педагогов и выступление Государственного камерного оркестра Беларуси под руководством Евгения Бушкова.



Завершило программу выступление музыкальной группы с народными танцами и песнями Масленичной недели.



