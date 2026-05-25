Масштабный праздник пройдет в Костюковичах 5-6 сентября

Костюковичи готовятся к масштабному событию. В сентябре 2026 года Могилевская область встречает гостей XXXIII Дня белорусской письменности.

Оргкомитет по проведению праздника 25 мая оценил подготовку города. Инфраструктура проходит комплексное обновление: модернизация инженерных сетей, ремонт дорог и улиц, новые детские площадки, оригинальные арт-объекты.

Обновится мемориальный комплекс воинам-землякам и Аллея героев. Преобразится и центральная площадь, где появятся современный фонтан и новая скульптурная композиция "Алесь и Алеся".

Дмитрий Жук, министр информации Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/316dabfb-5a50-47d3-a33f-33a156b4e460/conversions/fb18c2ee-4b0d-42f6-85a2-8b2457d96216-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/316dabfb-5a50-47d3-a33f-33a156b4e460/conversions/fb18c2ee-4b0d-42f6-85a2-8b2457d96216-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/316dabfb-5a50-47d3-a33f-33a156b4e460/conversions/fb18c2ee-4b0d-42f6-85a2-8b2457d96216-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/316dabfb-5a50-47d3-a33f-33a156b4e460/conversions/fb18c2ee-4b0d-42f6-85a2-8b2457d96216-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дмитрий Жук, министр информации Беларуси:

"Каждый фестиваль уникальный, потому что проходит в новом регионе, где родились наши прославленные писатели и поэты. Костюковичский район - родина целой плеяды ярких звезд нашей литературы. То, что хозяева готовятся встречать гостей, наводят порядок - замечательная традиция Беларуси. Праздник уедет в следующую область, а для людей останется благоустройство".

Наталья Осмоловская, председатель Костюковичского райисполкома:

"На территории всего города проводится масштабно текущие ремонты, благоустройство, замена тротуарных дорожек, замена плитки, асфальтного покрытия, ремонт капитальных домов, текущий ремонт домов. Также у нас еще будет мурал, который мы разместим практически в локации проведения нашего мероприятия. Я думаю, что мы достойно встретим этот праздник, все жители и наши гости останутся довольны".