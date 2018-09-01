Мастер декоративной обработки металла и художник Юрий Любимов отметил 80-летие

К юбилею декоратора проходит персональная выставка. Основные произведения - панно из металлов, покрытые цветными эмалями. Знаменитому художнику принадлежат работы по оформлению Минска в металле, в том числе гербы в залах заседаний, флюгеры и фонтаны. Особое место в творчестве занимают ювелирные изделия с использованием только настоящих металлов и камней. Представлены также и полотна.