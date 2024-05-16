Мастер из Фаниполя создает брутальные арт-объекты в стиле стимпанк

Железное стрит-искусство, что добавляет туристической привлекательности и национальной самобытности Беларуси. Мастер из Фаниполя Владимир Каноник создает брутальные арт-объекты в стиле стимпанк. 15 лет назад художник по образованию начал собирать из арматуры, нержавеющей стали, автомобильных деталей авторские шедевры по мотивам сказок и легенд. Сейчас в коллекции более 60 неповторимых работ. Среди новинок - стилизованный бензовоз, выполненный по мотивам популярного мультфильма. По маршруту с железными инсталляциями отправилась съемочная группа АТН (видео).