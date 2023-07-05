Мастер-классы для концертмейстеров проведут на "Славянском базаре в Витебске" впервые

В прошлом году, например, ГИТИС приехал только преподавателями, в этом году мы уже делаем с ними спектакль. В прошлом году мы поговорили с ними, в этом делаем уже лабораторию. В вокальной лаборатории будет еще интересно то, что мы провели очень большой анализ с нашими филармониями и увидели, что есть запрос на мастер-классы и обучение не только вокалистов, но и концертмейстеров. В наше время всем кажется, что написал фонограмму - и пой. А хорошего концертмейстера, который идет за вокалистом, найти очень сложно. Поэтому тоже будут дополнительные уроки, мастер-классы и для концертмейстеров.

Глеб Лапицкий