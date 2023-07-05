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Мастер-классы для концертмейстеров проведут на "Славянском базаре в Витебске" впервые
В рамках XXXII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" для концертмейстеров проведут мастер-классы. Такое будет впервые в истории фестиваля, сообщил директор творческого форума, генеральный директор Центра культуры "Витебск" Глеб Лапицкий.
Фестиваль в последние годы взял уверенный образовательный вектор, который организаторы планируют развивать. Помимо театральной лаборатории в этом году на форуме заработает вокальная. Это будет недельный интенсив, который соберет студентов и даже молодых преподавателей вузов и ссузов, где готовят вокалистов и актеров.
По словам руководителя форума, идею пригласить молодых преподавателей подсказал мастер лаборатории, заслуженный деятель искусств России Александр Бармак. "Они потом могут преломить (полученные знания. - Прим. ред.) не только как актеры, но и как педагоги. Мне кажется, что в этом есть развитие "Славянского базара" как форума искусств", - отметил Глеб Лапицкий.
На этот раз в Витебске ждут ректора ГИТИСа с открытой лекцией. Ее планируют анонсировать позже, пока определяются с темой.
В прошлом году, например, ГИТИС приехал только преподавателями, в этом году мы уже делаем с ними спектакль. В прошлом году мы поговорили с ними, в этом делаем уже лабораторию. В вокальной лаборатории будет еще интересно то, что мы провели очень большой анализ с нашими филармониями и увидели, что есть запрос на мастер-классы и обучение не только вокалистов, но и концертмейстеров. В наше время всем кажется, что написал фонограмму - и пой. А хорошего концертмейстера, который идет за вокалистом, найти очень сложно. Поэтому тоже будут дополнительные уроки, мастер-классы и для концертмейстеров.
До масштабного творческого форума остается ровно неделя. События XXXII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" пройдут с 12 по 17 июля. Концерты открытия и закрытия запланированы на 13 и 16 июля.
Фото: БЕЛТА
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