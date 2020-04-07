Мастеров по производству скрипок начали готовить в Белорусском университете культуры и искусств

Лабораторию для конструирования и изготовления музыкальных инструментов возглавил декан факультета традиционной белорусской культуры и современного искусства Александр Сурба. Вообще изучением традиционных белорусских ремесел на факультете занимаются основательно. Студенты осваивают основы гончарства, ткачества и соломоплетения.



Наш корреспондент Надежда Сербиненко отправилась в учебные мастерские университета культуры.



Александр Сурба, декан факультета традиционной белорусской культуры и современного искусства, много лет занимается изготовлением музыкальных инструментов. Его главный интерес - дудки. Но два года назад по личному поручению Президента и под руководством Министерства культуры буквально за несколько месяцев мастер сделал свою первую скрипку. Недавно к процессу изготовления присоединились и его студенты.

Чтобы сделать качественную скрипку ручной работы, сначала Александр Сурба основательно исследовал тему в теории с помощью специальной литературы. Кстати, свои мастера и скрипичные мануфактуры у нас также были и раньше. Одна из самых известных существовала еще в XVII веке в Вильно.

Сейчас на факультете традиционной белорусской культуры и современного искусства 5 кафедр. Одна из них - народного декоративно-прикладного искусства - единственная в Беларуси подобного профиля. Студенты кафедры (а их около трехсот) занимаются изучением традиционных белорусских ремесел - таких, как гончарство, ткачество, роспись, соломоплетение.

Преподаватели кафедры сейчас работают над новым научным курсом - резьба по дереву. Самые одаренные абитуриенты попадут в список студентов университета культуры уже осенью.



