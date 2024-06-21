Мелодии с душой, хроника освобождения, гамма Великой Победы - "Променад" знает, как с пользой провести выходные

"Синий платочек", "Катюша" и "Три танкиста" - мелодии с душой ответственные за музыкальные краски субботы, 22 июня. Зал Александровской в Большом театре Беларуси приглашает на героическое концертное посвящение "Нам нужна одна победа". Пропоют народные и заслуженные тембры Беларуси.