Месяц до "Евровидения". Эксклюзивные интервью и кадры без ретуши команды ведущих

До этого события международного значения остался месяц. Детское "Евровидение". Конкурс ждут не только в Беларуси, но и как минимум еще в 20 странах - участницах нынешнего года. Совсем скоро главная площадка музыкального фестиваля - "Минск-Арена" - станет домом не только для технической команды, но и для участников международного песенного форума. 5 ноября начинается сборка сцены. Кто первыми начнут ее осваивать и будут вести конкурс, стало известно буквально сегодня на первой имиджевой фотосессии. Эксклюзивные интервью и кадры без ретуши команды ведущих детского "Евровидения" в репортаже Нины Можейко.

Более сотни заявок, тысячи строк заученного текста и 2 отборочных этапа. Кастинг ведущих детского "Евровидения 2018" вызвал настоящий резонанс не только в профессиональных кругах. Главные условия - это свободное владение английским языком и, конечно, опыт работы не только перед публикой, но и перед объективом.

Проверку вспышками устроил профессиональный фотограф. Первая имиджевая фотосессия в новом статусе.

Модный неон и светодиодные коридоры. Концепция фотосессии полностью соответствует слогану этого года - "Зажигай". Профессиональная работа с фотографом станет первым резюме ведущих, ведь самые удачные кадры отправят на официальный сайт "Евровидения".

Так кто же они? Мы готовы познакомить вас с теми, кто в представлении не нуждается.



Евгений Перлин. Обладатель бархатистого баритона. Его голос вы точно слышали, когда смотрели "Евровидение". И, конечно, видели в проектах Белтелерадиокомпании. Это он возмутитель вечернего прайм-тайм спокойствия и первопроходец в жанре late night show на белорусском ТВ.

Хелена Мерааи прочувствовала на себе взгляды миллионов телезрителей. В прошлом году сама была делегатом на детском "Евровидении". А в этом будет блистать и блестеть в прямом смысле этого слова на родной сцене.



Сиять Хелена будет не только на сцене, но и в софитах грин-рума. Эту локацию выделили отдельно в проекте сцены детского "Евровидения". Место, где соберут делегации во время шоу, буквально парит над звездным небом.

Компанию Хелене и Евгению составит молодая, но очень перспективная певица Зена.



Девушка ни один раз штурмовала национальный отбор на конкурс, участвовала в популярных телешоу, а самое главное - добилась успеха и признания. Сегодня она сотрудничает с композитором Виктором Дробышем. Живет и учится в Москве.

Но если вы подумали, что ведущих трое, вы ошиблись. На самом деле их 5. В лучших традициях этого конкурса основному шоу и генеральному прогону предшествует евронеделя. Ее откроет вот эта парочка ведущих - Денис Дудинский и Анна Квилория.



Эти люди знают, как правильно бодрить всю страну и подбадривать. Этот навык особенно пригодится 19 ноября в "БелЭкспо". Именно в этот день пройдет торжественная церемония открытия с красной дорожкой, международной прессой и жеребьевкой.

"Мы должны встречать на красной дорожке делегации - это 20 стран. Это разные культуры, это разные языки, это разный возраст абсолютно, это разный уровень владения английским языком".

"Мы должны сделать так, создать такую атмосферу, чтобы каждый участник, каждый ребенок почувствовал себя значимым, почувствовал себя желанным, чтобы он знал, что в этой стране его точно ждали".

Церемонию планируют вывести в прямой эфир на большой экран. Сейчас техническая команда детского «Евровидения» ведет подготовку по всем направлениям. Самый важный этап - сборка сцены и монтаж декораций - стартует уже 5 ноября.

Корреспонденты Агентства теленовостей продолжают следить за всеми этапами подготовки к шоу. Эксклюзивные кадры, неподготовленные комментарии и неподдельные эмоции в объективе их субъективной камеры. В это воскресенье на "Беларусь 1" и "Беларусь 24" стартуют "Дневники" детского "Евровидения".