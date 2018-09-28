Про месяц фотографии в Минске и самого востребованного скульптора Могилева расскажет "АРТиШОК"

В новом выпуске проекта "АРТиШОК" - месяц фотографии в Минске и интервью с Андреем Воробьевым, который создал знаменитый памятник огурцу в Шклове.

Месяц фотографии в Минске - продолжение мирового тренда и хорошая традиция с пятилетней историей. Пять лет и сотни кадров, которые потрясут воображение! В подборке - военные хроники известного фотожурналиста Стенли Грина. По соседству - белорусская свадьба. И история о том, как Чжан Кечун из Китая три года путешествовал вдоль реки Хуанхэ на складном велосипеде. Фотографы из разных стран объединились, чтобы шокировать. Мир с другого ракурса. Фото можно трогать, слушать и нюхать. "АРТиШОК" заглянул в гости, чтобы "продегустировать"!

Также в новом выпуске - самый востребованный мастер Могилева Андрей Воробьев. "АРТиШОК" побывал в мастерской скульптора. В ней - как в музее. Правда, в роли гида - сам автор работ. Познаешь себя - познаешь и людей вокруг - такая философия мастера. Среди работ - влюбленные люди, благородные звери и даже артистичный огурец. Герой расскажет о вдохновении, судьбе, таланте, предназначении, об идеях и любимом материале. Хотя ему легче лепить, чем рассказывать.