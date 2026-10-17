"Металлический картон не попадает в сердце": Фоменко - о том, почему ИИ не заменит живое искусство

Написание песен, сценариев и создание видеоклипов искусственным интеллектом - временное явление, неспособное по-настоящему цеплять человека. Об этом заявил заслуженный артист Российской Федерации Николай Фоменко в "Актуальном интервью".

По его мнению, к подобным экспериментам быстро теряют интерес. "Написать песню с ИИ, сделать сценарий, снять видеоклип с искусственным изображением - это такая вещь ерундовая, которой потом не будет. Сейчас побалуются и бросят. Потому что это никак не цепляет человека. Посмотрите, был же всплеск таких видеоклипов в большом количестве - и все, они исчезли, потому что ничего не достреливает сюда. Металлический картон не попадает к нам в сердце", - отметил Николай Фоменко.

Он напомнил, что появление новых технологий раньше тоже вызывало прогнозы о "конце" предыдущих форм искусства.

quote Не забывайте, когда появилось кино, все говорили, что театру конец. Потом появилось телевидение, все говорили, что кино конец. Потом появился интернет, все сказали, что конец телевидению. Сейчас появился искусственный интеллект - конец теперь всему. Нет. Николай Фоменко

При этом он считает, что в гуманитарной сфере опасности нет: "Все люди будут хотеть всегда настоящего выступления живого артиста, захотят читать живые книги. Они очень будут чувствовать, где настоящее и ненастоящее".

Гораздо серьезнее, по его оценке, выглядит ситуация в профессиональной сфере, где ИИ уже активно применяется. "Сейчас верхний эшелон искусственного интеллекта используется профессионалами очень четко. Программирование - ты нажал на кнопку, дал задачу, правильно поставленную обычным человеческим текстом, и получил готовую программу. Ты нажал на кнопку - он рассчитал тебе крыло Боинга. Это все прекрасно. Но в этом месте есть опасность. Потому что завтра бац - и электричества не существует в природе, его нет, и все, нечем питаться. И спросить у искусственного интеллекта невозможно. А школу не передали. Никто не помнит, что дважды два - четыре. Мы можем погрязнуть в этом. За этим надо очень жестко следить", - предупредил заслуженный артист.

Он назвал происходящее бичом времени и отметил беспрецедентный разрыв между поколениями. "Это бич времени. И такое произошло впервые, мне кажется, в истории человечества, потому что ни в предыдущих цивилизациях, ни в древнегреческой, ни в древнеримской, ни в Ренессансе никогда не было такого, чтобы поколение следующее не знало деяний поколения предыдущего. А сейчас ребенок не в курсе про 2000 год. Это, конечно, ужасное отсутствие моста. Это очень плохо", - заключил Николай Фоменко.

Таким образом, по мнению артиста, искусственный интеллект не представляет угрозы для живого творчества, но создает реальные риски утраты базовых знаний и преемственности между поколениями.