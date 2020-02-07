Металлический барельеф Адама Мицкевича спасли от уничтожения

В Новогрудке завтра состоится торжественная церемония открытия барельефа Адаму Мицкевичу. Его установили на здании бывшей доминиканской гимназии, где учился поэт. О существовании этого памятного знака долгое время было неизвестно. Его обнаружили осенью прошлого года. Причем пока не установлено ни авторство, ни точная датировка предмета. Единственное, что успели сделать - это восстановить барельеф. О памятной находке - Елена Бормотова (видео).