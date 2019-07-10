Между Минском и Витебском начал курсировать дополнительный поезд

Он будет ходить до окончания XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Время движения "Славянского экспресса" составлено с учетом фестивальной программы. Поезд отправляется из Минска ежедневно в 12 часов 42 минуты, время прибытия в Витебск - 18 минут пятого. Из фестивальной столицы он выезжает ночью в 1:30, в Минске - в 5:52. Сегодня пассажиры "Славянского экспресса" легко успевают на сольник Стаса Михайлова, он начнется в десять вечера на сцене Летнего амфитеатра. Смогли попасть и на концерт популярного исполнителя Эмина, который в эти минуты уже начал свое выступление. Кстати, перед выходом на сцену певец пообщался с корреспондентом Агентства теленовостей. Эксклюзивное интервью смотрите сегодня в "Панораме".