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Между Минском и Витебском начал курсировать дополнительный поезд
Он будет ходить до окончания XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Время движения "Славянского экспресса" составлено с учетом фестивальной программы. Поезд отправляется из Минска ежедневно в 12 часов 42 минуты, время прибытия в Витебск - 18 минут пятого. Из фестивальной столицы он выезжает ночью в 1:30, в Минске - в 5:52. Сегодня пассажиры "Славянского экспресса" легко успевают на сольник Стаса Михайлова, он начнется в десять вечера на сцене Летнего амфитеатра. Смогли попасть и на концерт популярного исполнителя Эмина, который в эти минуты уже начал свое выступление. Кстати, перед выходом на сцену певец пообщался с корреспондентом Агентства теленовостей. Эксклюзивное интервью смотрите сегодня в "Панораме".
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