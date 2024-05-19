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Международная акция "Ночь музеев" прошлась по всем музейным локациям Минска

Выставки, концерты, лекции и лазерное шоу. Международная акция "Ночь музеев" прошлась по всем музейным локациям Минска.

В этом году тема ночи - "Музеи: образование и исследования". Одна из масштабных площадок сосредоточилась в Национальном художественном музее. В юбилейный год акция прогремела под слоганом "Траектория света - 85". Кроме многочисленных образовательно-развлекательных программ впечатляли эстетов выступлениями артистов и даже модными показами.

Международная акция "Ночь музеев" уже стала ежегодной традицией. Примечательно, что этот год для художественного музея юбилейный. В честь 85-летия организаторы создали особую атмосферу праздника, добавив света в ночную жизнь музея.

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