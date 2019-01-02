Международная выставка авторской куклы проходит в Музее современного искусства

Полторы тысячи экспонатов, среди них живописные работы, а также куклы, созданные в различных техниках. В рамках выставки прошел и конкурс среди авторов из стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.

Секреты кукольного мастерства в материале Ларисы Гулякевич.

Каждая работа штучная - уникальная скульптура, но не из бронзы и глины. Материалы более современные - от пластика, текстиля, фарфора и дерева до фимо, ладолла и дарви рока. Настоящие произведения искусства созданы лучшими мастерами со всего СНГ, Италии, Германии, Бельгии, стран Балтии. Особый интерес представляет проект "История моды".

Мода первых 50 годов прошлого столетия. Мини-манекены. Каждый из авторов из 16 стран мира стремился передать свое видение костюма тех времен. Сумочки, шляпки, даже форма каблуков, прическа и макияж сделаны в соответствии с модными канонами тех времен.

Белорусский автор Валентина Кузьмич выбрала для экспозиции и конкурса, который проходил в рамках международной выставки, образ актрисы Одри Хепберн из мюзикла "Моя прекрасная леди". Над каждым нюансом костюма она работала детально.

Зимний игрушечный бал объединил более четырех сотен авторских кукол, а также картины российского художника Петра Фролова, который входит в десятку лучших иллюстраторов мира. Здесь же медвежата. Сказочные герои размером от нескольких сантиметров до полуметра. Материалы от современных синтетических до натурального винтажного плюша.

Отдельно на втором этаже музея разместился проект "Театр птиц" белоруски Марии Капиловой, а также картины известного семейного творческого тандема Анны Силивончик и Василия Пешкуна. Новогодний проект дополняют и авторские инсталляции.

Авторская кукла - отдельный вид искусства, который сложился в последние 15 лет как синтез живописи, скульптуры и дизайна костюма.

Сегодня это не просто игрушки, как было в прошлом веке, а аксессуар в интерьере, винтажная скульптура. Даже сложились кукольные семьи.