Международная выставка авторской куклы проходит в Музее современного искусства

Новогодние инсталляции, украшения интерьера, живопись, авторские куклы, медведи, елочные игрушки, рождественские свечки. Все это продемонстрировано на международной выставке в Музее современного искусства. Каждая работа штучная - уникальная мини-скульптура, но не из бронзы и глины. Материалы более современные. На втором этаже музея - проект "Театр птиц" Марии Копиловой, а также картины известного семейного творческого тандема Анны Силивончик и Василия Пешкуна.

