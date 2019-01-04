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Международная выставка авторской куклы проходит в Музее современного искусства

Новогодние инсталляции, украшения интерьера, живопись, авторские куклы, медведи, елочные игрушки, рождественские свечки. Все это продемонстрировано на международной выставке в Музее современного искусства. Каждая работа штучная - уникальная мини-скульптура, но не из бронзы и глины. Материалы более современные. На втором этаже музея - проект "Театр птиц" Марии Копиловой, а также картины известного семейного творческого тандема Анны Силивончик и Василия Пешкуна.

Настоящие произведения искусства созданы лучшими мастерами из стран СНГ, Италии, Германии, Бельгии. Попасть в сказочный кукольный мир Музея современного искусства можно в течение месяца.

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