Международная выставка детского рисунка прошла в столичном Дворце детей и молодежи

Мы - это мир! Международная выставка детского рисунка с таким названием прошла в столичном Дворце детей и молодежи. Маленькие художники из всей Беларуси в возрасте от 4 до 16 лет продемонстрировали свои картины, в которых поделились своим восприятием мира. Юные таланты также смогли побеседовать с известными белорусскими художниками, фотографами и деятелями культуры.



Минск принимает такой проект впервые. В следующем году международная выставка приедет в Беларусь снова. Тема рисунка на следующий год будет связана с экологией.