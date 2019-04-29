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Международная выставка детского рисунка прошла в столичном Дворце детей и молодежи
Мы - это мир! Международная выставка детского рисунка с таким названием прошла в столичном Дворце детей и молодежи. Маленькие художники из всей Беларуси в возрасте от 4 до 16 лет продемонстрировали свои картины, в которых поделились своим восприятием мира. Юные таланты также смогли побеседовать с известными белорусскими художниками, фотографами и деятелями культуры.
Минск принимает такой проект впервые. В следующем году международная выставка приедет в Беларусь снова. Тема рисунка на следующий год будет связана с экологией.
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