Международный фестиваль анимации "Анимаевка-2026" проходит в Могилеве

XXIX Международный фестиваль анимационных фильмов "Анимаевка-2026" проходит в Могилеве.

В 2026 году подано рекордное количество заявок - около 2 тыс. из 99 стран. Впервые участвуют Кения, Уганда, Мозамбик, Сенегал, Палестина, Замбия, Республика Конго, Габон, Непал, Йемен и Кот-д'Ивуар.

В составе жюри - эксперты не только из Беларуси и России, но и Китая, Казахстана и Сербии. Лучшие работы определят в трех конкурсах фестиваля: анимационных фильмов, детского анимационного творчества и детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества. В этом году к ним добавилась новая номинация - "Лучший аниматор анимационного фильма".

Ирина Дрига, начальник отдела по кинематографии Министерства культуры Беларуси:

"Анимаевка" - один из самых долгоживущих фестивалей. Секретов его многолетнего успеха несколько. Во-первых, анимационное кино - это такой жанр, который рассчитан на самую разную публику. А во-вторых, этот фестиваль создают настоящие профессионалы. Если проследить за программой, то можно увидеть, что здесь собираются лучшие работы профессиональных мастеров анимационного кино. Это очень важно, ведь ни на одном белорусском фестивале такого нет. Здесь же и работы детских студий анимации, то есть мы можем увидеть, где у нас подрастают талантливые дети, и в перспективе найти себе будущих профессиональных мастеров".

"Я пришел на праздник "Анимаевка", где будут показывать всякие мультики. Когда сделаю домашку, мне мама всегда разрешает посмотреть мультики. Мой любимый мультик - Простоквашино, там все доброе, мультяшные персонажи. Всегда стараются в мультиках делать что-то смешное и любопытное", - рассказал посетитель фестиваля.

Также для гостей фестиваля пройдут презентации и выставки, серия мастер-классов. Впервые - по китайской анимации.