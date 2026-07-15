Международный музыкальный проект "Белые Мосты" прошел в Доме Москвы в Минске.

Концертная программа состояла из любимых мелодий, живого звучания фортепиано, балалайки и гитары. Звучали советские песни, русские романсы и французский шансон. Были исполнены известные произведения Марка Бернеса, Клавдии Шульженко, Анны Герман, Муслима Магомаева, Шарля Азнавура, Эдит Пиаф, Мирей Матье.

"Этот репертуар мне нравится, культура мне нравится. Это великая культура, великий уровень образования, великий уровень культуры был в Советском Союзе и есть сейчас, поэтому я получил российское гражданство почти три года назад", - поделился французский певец Эммануэль Форест.

"Тема, в принципе, важная всегда, но сегодня это более чем актуально - это объединение культур, народов посредством культуры, музыки. Мы строим белые мосты между сердцами", - отметил балалаечник-виртуоз и гитарист Юрий Толоконников.

Проект "Белые Мосты" - лауреат Международных музыкальных конкурсов, он постоянно проходит в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. В Минске мероприятие состоялось впервые.