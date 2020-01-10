Международному молодежному форуму "Март-контакт"- 15 лет

Юбилей он отметит в начале весны с размахом, заявили организаторы на первой в этом году пресс-конференции. И впервые представлена афиша предстоящего фестиваля. В ней зрители увидят "Шинель", "Чайку" и "Мертвые души". И современные постановки, в том числе пластики и даже акустический концерт - музыкально-театральный проект. В целом 24 постановки 24 театров мира. В том числе Великобритании, Литвы, Грузии и Казахстана. Билеты на "Март-контакт" уже в продаже. Кстати, нынешний форум украсят мастер-классы и творческие встречи. А по итогам будет вручен приз зрительских симпатий.



