Международный чемпионат по историческому средневековому бою проходит в Москве

Это крупнейший в мире фестиваль, который объединяет спорт и историю. Здесь швейцарская пехота, испанские конкистадоры, рыцари ВКЛ. В этом году участвуют 18 стран. Представлена и Беларусь. Это два клуба - "Сябры" и "Гарцуки". Сколько весит полный комплект доспехов? Изменилась ли роль современной дамы сердца? В Средневековье перенеслась наш собственный корреспондент в Москве Дарья Белоусова-Петровская.

Испания, Франция, Канада, США, Китай, Россия, Беларусь - сотни сильных и физически крепких мужчин из 18 стран мира на несколько дней перенеслись в эпоху Средневековья. Сегодня они не инженеры, блогеры, банкиры или предприниматели. Все они - бойцы пехоты разных государств.

Средневековый исторический бой – это сражение на стальном оружии 13-15 века. Это мечи, топоры, алебарды. Как видите, все бойцы на ристалище не щадят друг друга. Поэтому на этих соревнованиях есть одно очень важное условие - все оружие не заточенное. Ведь безопасность превыше всего.

Поэтому перед сражением весь боевой арсенал проходит жесткую проверку. Маршалы - это средневековые судьи, изучают резьбу, вес и форму каждого оружия.

Но избежать ссадин и синяков просто невозможно. Здесь сражаются по-настоящему. Удары наносят с такой силой, что не спасают ни кольчуги, ни стальные шлемы.

Современные дамы сердца совершенно не похожи на флегматичных средневековых красавиц, которые томно сидели на трибунах и посылали рыцарям воздушные поцелуи.

Беларусь на этом чемпионате представляют два клуба. "Сябры" и "Гарцуки" - это горные духи, которые подчинялись богу Перуну, превращались в хищных птиц и размахом своих крыльев вызывали молнии, бури и ураганы. И в этот раз тоже не обошлось без мистики. Бой белорусов с соперниками из России вызвал шквал эмоций.