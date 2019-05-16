Международный день музеев. Чем будут удивлять организаторы?

В Минске центром станет Национальный художественный музей. Вечером здесь ожидают гостей на «Ночь музеев». Тематика - шестое чувство. В каждом зале разные экспозиции, а еще можно будет стать экспертом и разгадать тайны символов на полотнах коллекции. Чем еще будут удивлять организаторы? На актуальные вопросы отвечает гость онлайн-конференции и заместитель генерального директора по реставрации и фондовой работе Сергей Вечер. Обратиться можно, заполнив форму на сайте tvr.by !



