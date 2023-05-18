Международный день музеев отмечает Жодинский краеведческий. В подарок он получил два десятка живописных портретов города

Сегодня Международный день музеев. Среди 160 учреждений культуры Беларуси профессиональной праздник отмечают и сотрудники Жодинского краеведческого музея. К этой дате и к 60-летию обретения статуса города музей получил ценный подарок: два десятка живописных работ с изображением Жодино - старого и нового. Мастера изобразительного искусства нарисовали современные микрорайоны и старинные улочки своей малой родины. Подробности у Натальи Бордиловской (видео).