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Международный фестиваль этнокультурных традиций "Зов Полесья" пройдет в субботу в агрогородке Лясковичи

На "Зов Полесья" откликнулась почти тысяча участников. V Международный фестиваль этнокультурных традиций пройдет в субботу в агрогородке Лясковичи Петриковского района.

Гости форума смогут ознакомиться не только с самобытной культурой Полесья, посетив город мастеров или аутентично воссозданные подворья. На фестивале ожидаются фольклорные коллективы и народные умельцы из Украины, Молдовы, России, Прибалтики, Польши, а также из Индии и Китая.

Гостей Полесья ждут народные танцы, батлейка, катание на лодках, гонки на челнах и "Кино на траве". Зрители смогут увидеть ленты о красотах Национального парка "Припятский".

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