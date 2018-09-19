Международный фестиваль этнокультурных традиций "Зов Полесья" пройдет в субботу в агрогородке Лясковичи

На "Зов Полесья" откликнулась почти тысяча участников. V Международный фестиваль этнокультурных традиций пройдет в субботу в агрогородке Лясковичи Петриковского района.

Гости форума смогут ознакомиться не только с самобытной культурой Полесья, посетив город мастеров или аутентично воссозданные подворья. На фестивале ожидаются фольклорные коллективы и народные умельцы из Украины, Молдовы, России, Прибалтики, Польши, а также из Индии и Китая.