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Международный фестиваль-конкурс "Творчество без границ" проходит в Минске: победители объявлены
Долгожданное событие для юных исполнителей в белорусской столице. Международный фестиваль-конкурс "Творчество без границ" стартовал на сцене Национального центра художественного творчества детей и молодежи. Первыми на суд международного жюри были представлены хореографические номера в номинациях "народно-сценический танец", "народный стилизованный", "эстрадный" и "современный танец". Свое мастерство демонстрировали коллективы и исполнители из России, Казахстана, Кыргызстана и Китая, а также со всех уголков Беларуси.
Победители уже объявлены. Среди маленьких танцоров от 6 до 9 лет лучшим признан минский ансамбль танца "Карусель", а среди подростков - образцовый театр танца "Фрески".
Конкурс "Творчество без границ" продлится до конца недели. Сейчас дело за юными вокалистами в номинациях "эстрадное", "классическое", "народное пение".
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