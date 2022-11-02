Международный фестиваль-конкурс "Творчество без границ" проходит в Минске: победители объявлены

Долгожданное событие для юных исполнителей в белорусской столице. Международный фестиваль-конкурс "Творчество без границ" стартовал на сцене Национального центра художественного творчества детей и молодежи. Первыми на суд международного жюри были представлены хореографические номера в номинациях "народно-сценический танец", "народный стилизованный", "эстрадный" и "современный танец". Свое мастерство демонстрировали коллективы и исполнители из России, Казахстана, Кыргызстана и Китая, а также со всех уголков Беларуси.