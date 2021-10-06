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Международный фестиваль стрит-фото проходит в Минске
Международный фестиваль стрит-фото принимает Минск. Жизненные сценарии и городские пейзажи Праги, Будапешта, Владивостока и Гамбурга, а вместе с ними - силуэты людей в черно-белой гамме зафиксировали авторы из четырех стран. География участников: Беларусь, Россия, Германия и Украина. На фестивале кадры отпечатанные не только на струйных принтерах, но и фото, созданные в технике гумми-арабика. Когда работа обрабатывается в ряде программ, печатается на пленке, а после при помощи эмульсии переносится на хлопковую акварельную бумагу.
Мы видим, что фотографии в основном черно-белые. Потому что стрит, наверное, все-таки по каким-то законам, канонам в большей степени любит черно-белую фотографию. Потому что светотени, которые мы можем увидеть на фотографии, очень хорошо и отчетливо подчеркивают ту динамику и то, что происходит в фотографии.
В экспозиции представлена также оптика - раритетные пленочные камеры, на которые в том числе снимают уличную фотографию. Кадры для итоговой экспозиции - выбор коллегии жюри, большинство - участники народного фотоклуба "Минск".
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