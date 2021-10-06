Международный фестиваль стрит-фото проходит в Минске

Мы видим, что фотографии в основном черно-белые. Потому что стрит, наверное, все-таки по каким-то законам, канонам в большей степени любит черно-белую фотографию. Потому что светотени, которые мы можем увидеть на фотографии, очень хорошо и отчетливо подчеркивают ту динамику и то, что происходит в фотографии.

Игорь Калашников, куратор проекта, фотограф