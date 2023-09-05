3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Международный форум представителей профессионального музыкального образования стран Евразии стартовал в Беларуси
Музыка объединяет! Международный форум представителей профессионального музыкального образования стран Евразии стартовал в Беларуси. В рамках проекта в Академии музыки состоялся концерт. Солистка московской филармонии Екатерина Мечетина порадовала сочинениями Рахманинова. Репертуар артистка выбрала неслучайно. В этом году 150 лет со дня рождения русского композитора и пианиста. Концертная программа включила в себя два отделения.
Это огромный праздник для любого пианиста. И особенно для пианиста, который родился, можно сказать, в системе российской фортепианной школы. Дело в том, что сейчас у нас происходит активная интеграция с музыкальными образовательными учреждениями Республики Беларусь. Чему мы, конечно, очень рады. Потому что обмен опытом - это всегда очень интересно.
Человек с мировым именем. Этот концерт, конечно, вызвал шквал интереса со стороны как музыкантов-специалистов, так и со стороны широкой общественности. Надо сказать огромное спасибо Екатерине за то, что она нашла время приехать к нам.
Участники мероприятия, в том числе эксперты музыкального искусства из России, Казахстана, Монголии и других стран, собрались в Минске. На форуме обсуждались тенденции развития музыкального образования евразийского культурного пространства. Завершением второго дня форума станет совместный концерт двух молодежных ансамблей Беларуси и России.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Белоруска рассказала об участии в "полете" на Луну
Рядом Александром Григорьевичем бояться нечего - командир студотряда о волнительном моменте
Минск старше, чем мы думали - сенсационные открытия сделали археологи
Музыканты Президентского оркестра преподали мастер-класс участникам "Марафона единства" в Бобруйске
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября