Международный форум представителей профессионального музыкального образования стран Евразии стартовал в Беларуси

Это огромный праздник для любого пианиста. И особенно для пианиста, который родился, можно сказать, в системе российской фортепианной школы. Дело в том, что сейчас у нас происходит активная интеграция с музыкальными образовательными учреждениями Республики Беларусь. Чему мы, конечно, очень рады. Потому что обмен опытом - это всегда очень интересно.

Екатерина Мечетина, солистка Московской государственной филармонии, заслуженная артистка России