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Международный форум представителей профессионального музыкального образования стран Евразии стартовал в Беларуси

Музыка объединяет! Международный форум представителей профессионального музыкального образования стран Евразии стартовал в Беларуси. В рамках проекта в Академии музыки состоялся концерт. Солистка московской филармонии Екатерина Мечетина порадовала сочинениями Рахманинова. Репертуар артистка выбрала неслучайно. В этом году 150 лет со дня рождения русского композитора и пианиста. Концертная программа включила в себя два отделения.

Это огромный праздник для любого пианиста. И особенно для пианиста, который родился, можно сказать, в системе российской фортепианной школы. Дело в том, что сейчас у нас происходит активная интеграция с музыкальными образовательными учреждениями Республики Беларусь. Чему мы, конечно, очень рады. Потому что обмен опытом - это всегда очень интересно.
Екатерина Мечетина, солистка Московской государственной филармонии, заслуженная артистка России
Человек с мировым именем. Этот концерт, конечно, вызвал шквал интереса со стороны как музыкантов-специалистов, так и со стороны широкой общественности. Надо сказать огромное спасибо Екатерине за то, что она нашла время приехать к нам.
Юрий Караев, проректор, доцент кафедры хорового дирижирования Белорусской государственной академии музыки

Участники мероприятия, в том числе эксперты музыкального искусства из России, Казахстана, Монголии и других стран, собрались в Минске. На форуме обсуждались тенденции развития музыкального образования евразийского культурного пространства. Завершением второго дня форума станет совместный концерт двух молодежных ансамблей Беларуси и России.

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