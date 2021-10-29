Международный хореографический конкурс "Феерия танца" в седьмой раз на белорусской сцене

В Минске закружилась "Феерия танца". Международный хореографический конкурс в седьмой раз проходит на белорусской сцене.



В этом году - это концертная площадка Дворца профсоюзов. Более тысячи участников из разных регионов России и Беларуси принимают участие в танцевальных состязаниях. Профессиональное жюри из России, Грузии и Беларуси оценивает творчество как маленьких исполнителей от 5 до 7 лет, так и юных и уже опытных молодых артистов в категории "профи". Всего 18 хореографических номинаций.