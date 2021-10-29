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Международный хореографический конкурс "Феерия танца" в седьмой раз на белорусской сцене

В Минске закружилась "Феерия танца". Международный хореографический конкурс в седьмой раз проходит на белорусской сцене.

В этом году - это концертная площадка Дворца профсоюзов. Более тысячи участников из разных регионов России и Беларуси принимают участие в танцевальных состязаниях. Профессиональное жюри из России, Грузии и Беларуси оценивает творчество как маленьких исполнителей от 5 до 7 лет, так и юных и уже опытных молодых артистов в категории "профи". Всего 18 хореографических номинаций.

В первый конкурсный день жюри отсматривало сольные номера и дуэты в номинациях: классическая хореография, эстрадная, народная, современная... и детский танец. Сегодня на сцене - большие коллективы по тем же номинациям. А 30 октября любителей танца ожидает гала-представление с победителями конкурса "Феерия танца".

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