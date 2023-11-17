3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Международный кинофестиваль "Лістапад" откроют 17 ноября
Международный кинофестиваль "Лістапад" официально откроют сегодня. Главная церемония займет площадь столичного Дома кино. По красной дорожке пройдут народный артист России Игорь Угольников, российский актер Юрий Батурин и представители Белорусской гильдии актеров кино.
Впервые к разбитию тарелки подключится одновременно 91 кинозал Беларуси. В каждом своя красная дорожка, вступительное слово и фильм-открытие фестиваля - белорусские "Киношники".
Это дебютная картина режиссера Кирилла Халецкого. 85 минут распределения студента на Беларусьфильм. Удастся ли ему с разбега снять большое кино? Нюансы "ленты о создании фильма" оценит жюри и в рамках конкурсной программы "Кино молодых". В "Киношниках" - народный артист России Юрий Стоянов в качестве приглашенной звезды и отсылки к белорусскому кинематографу, которому в следующем году 100 лет.
77 фильмов в афише "Лістапада"
Нынешний "Лістапад" - рекордсмен по количеству заявок: прислали более 2 тысяч фильмов из 107 стран мира. Но в кинотеатрах запустят только 77 картин. Билеты - в продаже.
До следующей пятницы 24 ноября киноманы смогут встретиться с актером Александром Олешко, просмотреть "Золотую коллекцию" Мосфильма, прийти на день открытых дверей Беларусьфильма и лично оценить свежие ленты из Китая, Намибии, Казахстана, России и Кореи.
Президент
Все
Лукашенко одобрил проект соглашения о взаимном исполнении судебных постановлений Беларуси и России
Лукашенко высказался об альтернативных выдвиженцах в Президенты
Александр Лукашенко назвал четыре сферы, которые оказались под ударом
Лукашенко об ЛГБТ в Грузии: Да не примут это грузины, они всю жизнь на женщин смотрели, с пеленок
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Вольфович о взаимодействии с Сербией: нужно переходить от слов к практическим результатам
Из-за супертайфуна "Конг-рей" на Тайване эвакуированы более 8,6 тыс. человек
Лавров рассказал, почему сомневается в возможности окончания конфликта в Украине вничью
Народной артистке России Раисе Рязановой - 80 лет
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов