Международный кинофестиваль "Лістапад" откроют 17 ноября

Международный кинофестиваль "Лістапад" официально откроют сегодня. Главная церемония займет площадь столичного Дома кино. По красной дорожке пройдут народный артист России Игорь Угольников, российский актер Юрий Батурин и представители Белорусской гильдии актеров кино.

Впервые к разбитию тарелки подключится одновременно 91 кинозал Беларуси. В каждом своя красная дорожка, вступительное слово и фильм-открытие фестиваля - белорусские "Киношники".



Это дебютная картина режиссера Кирилла Халецкого. 85 минут распределения студента на Беларусьфильм. Удастся ли ему с разбега снять большое кино? Нюансы "ленты о создании фильма" оценит жюри и в рамках конкурсной программы "Кино молодых". В "Киношниках" - народный артист России Юрий Стоянов в качестве приглашенной звезды и отсылки к белорусскому кинематографу, которому в следующем году 100 лет.



77 фильмов в афише "Лістапада"



Нынешний "Лістапад" - рекордсмен по количеству заявок: прислали более 2 тысяч фильмов из 107 стран мира. Но в кинотеатрах запустят только 77 картин. Билеты - в продаже.

