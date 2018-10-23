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Международный кинофестиваль "Лістапад" представил свою программу
До старта минского "Лістапада" остается немногим более недели. Международный кинофестиваль уже представил свою программу. Вне конкурса покажут около 40 игровых кинолент в 9 секциях.
Расширился список документального кино. Зрители увидят исторические, музыкальные, спортивные драмы. Многое на белорусских экранах впервые. Акцент - на национальном конкурсе: 20 белорусских фильмов в трех номинациях. Конкурсантов определила специальная комиссия Минкульта.
Почетные гости открытия - актер и режиссер Рустам Сагдуллаев и актриса Светлана Немоляева. Фанфары юбилейного форума прозвучат в кинотеатре "Москва" 2 ноября. На протяжении недели будет показано более 150 фильмов на 6 главных экранах Минска.
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