Международный кинофестиваль "Лістапад" представил свою программу

До старта минского "Лістапада" остается немногим более недели. Международный кинофестиваль уже представил свою программу. Вне конкурса покажут около 40 игровых кинолент в 9 секциях.

Расширился список документального кино. Зрители увидят исторические, музыкальные, спортивные драмы. Многое на белорусских экранах впервые. Акцент - на национальном конкурсе: 20 белорусских фильмов в трех номинациях. Конкурсантов определила специальная комиссия Минкульта.