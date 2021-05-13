Международный конкурс джазовой музыки пройдет в Солигорске

В ритме джаза. Международный конкурс джазовой и эстрадной музыки "Джаз-тайм" стартует завтра в Солигорске. Программа музыкального фестиваля рассчитана на три дня и включает в себя прослушивания юных музыкантов в инструментальных и вокальных номинациях. Соревноваться между собой будут джазовые ансамбли и оркестры. В Солигорске также пройдут концерты профессиональных коллективов и мастер-классы. Среди них и маститые белорусские джазмены.