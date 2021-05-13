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Международный конкурс джазовой музыки пройдет в Солигорске

В ритме джаза. Международный конкурс джазовой и эстрадной музыки "Джаз-тайм" стартует завтра в Солигорске. Программа музыкального фестиваля рассчитана на три дня и включает в себя прослушивания юных музыкантов в инструментальных и вокальных номинациях. Соревноваться между собой будут джазовые ансамбли и оркестры. В Солигорске также пройдут концерты профессиональных коллективов и мастер-классы. Среди них и маститые белорусские джазмены.

В солигорском джазовом марафоне примут участие более 400 юных музыкантов, их педагоги, руководители коллективов. А в воскресенье праздник завершит гала-концерт лауреатов конкурса "Джаз-тайм".

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