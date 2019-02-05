Международный творческий проект "Кубок дружбы" прошел в Минске

Зрителям показали разные виды искусств из разных уголков России, а также национальные танцы Китая. А минчанка - восьмилетняя Алена Коломыцева взяла первое место в номинации "Джазовый вокал". Как волшебная сила искусства влияет на детей и взрослых - расскажет Лариса Гулякевич.

Алена с семи лет серьезно занималась художественной гимнастикой, мечтала участвовать в спортивных соревнованиях. Все изменилось, когда она познакомилась с джазом. Экспрессивные музыкальные ритмы пришлись по вкусу и Алене, и ее родителям.









Результат увлечения - первое место не в спортивном, а в музыкальном международном конкурсе "Кубок дружбы", где были представлены и национальный танец Китая, и искусство из разных уголков России. Белоруска Алена Коломыцева победила в номинации "Джазовый вокал".

Подготовила Алену преподаватель школы современного вокального искусства в Минске Вероника Яновская. Еще одна ученица Вероники - Соня Корхина. Девочка из музыкальной семьи. Здесь даже собака поет джаз.









Однако сначала больших вокальных способностей родители у девочки не наблюдали.

В основе джаза всегда существует импровизация, которая помогает не только развивать музыкальные возможности маленьких вокалистов, но и чувство вкуса и стиля. Основа успеха - работа в тандеме: педагог, родители и ученики.







Среди учеников школы - лауреаты вокальных престижных конкурсов в Польше, Украине, Литве, Латвии, Франции. Музыкальные жанры: джаз, поп, соул, блюз.