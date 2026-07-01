Михаил Корж рассказал о восстановлении Большой хоральной синагоги

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Председатель Межэтнического совета национальных общественных объединений Гродненской области Михаил Корж в "Актуальном интервью" рассказал о реставрации Большой хоральной синагоги и развитии еврейской общины в Гродно.

Самым главным, по словам гостя интервью, было создать команду и найти спонсоров для реставрации синагоги. "Сейчас все улучшается, мы помогаем другим общинам", - отметил он.

В 2008 году началась глобальная реставрация Большой хоральной синагоги, и Михаил Корж возглавил создание проектной документации.

Михаил Корж:

"Синагога была центром Гродненского гетто. У ее стен было расстреляно много евреев. На стенах были следы от пуль и крови, и люди приняли решение попробовать отремонтировать здание одного фасада, а затем второго и третьего. Получилось красивое здание, сделали благоустройство. Сегодня ведется внутренняя работа. Идет ремонт большого зала Хоральной синагоги".

Сегодня поток туристов в священное место не прекращается. Профсоюзные организации делают экскурсии в синагогу со всей Беларуси, чтобы люди могли посмотреть изюминку 16 века, а историки - рассказать о еврейском народе, жившем в Гродно с конца 12 века. В некоторых исторических документах упоминается, что князь Витовт, почуяв предпринимательскую жилку, просил евреев помочь в сборе налогов.