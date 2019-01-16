Михаил Пеньевской о выставке "Исторические прогулки с Франциском Скориной"

В Полоцке в Музее белорусского книгопечатания презентовали выставку "Исторические прогулки с Франциском Скориной". Автор фоторабот - Михаил Пеньевской. В год 500-летия белорусского книгопечатания фотограф со своей супругой журналистом Инессой Плескачевской посетили города Европы, в которых белорусский первопечатник учился, жил и работал. И в каждом из них они искали и находили следы великого земляка. Как рождался проект, какие новые факты о Скорине удалось выяснить, что стало неожиданным открытием? Об этом и не только фотограф Михаил Пеньевской рассказал программе "События".