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Михаил Пеньевской о выставке "Исторические прогулки с Франциском Скориной"
В Полоцке в Музее белорусского книгопечатания презентовали выставку "Исторические прогулки с Франциском Скориной". Автор фоторабот - Михаил Пеньевской. В год 500-летия белорусского книгопечатания фотограф со своей супругой журналистом Инессой Плескачевской посетили города Европы, в которых белорусский первопечатник учился, жил и работал. И в каждом из них они искали и находили следы великого земляка. Как рождался проект, какие новые факты о Скорине удалось выяснить, что стало неожиданным открытием? Об этом и не только фотограф Михаил Пеньевской рассказал программе "События".
Интервью с фотографом Михаилом Пеньевском смотрите в программе "События" 17 января в 17:25 на телеканале "Беларусь 24".
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