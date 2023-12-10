Михалков: "Слово пацана" - мощная картина

Нельзя запрещать или ограничивать к показу нашумевший сериал "Слово пацана", уверен председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков, пишет Sputnik.



Молодежный сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" начали показывать в российском прокате месяц, за это время он вызвал широкий общественный резонанс.



Высказываются различные мнения по поводу фильма. Ряд чиновников, общественных деятелей призвали ограничить к показу фильм Жоры Крыжовникова, который повествует группировках подростков в Казани времен перестройки в СССР.



"Я считаю, что это огромная глупость. Это очень мощная картина, это правда", – цитируют ответ Михалкова на соответствующий вопрос журналистов российские СМИ.



Именитый режиссер считает, что такими фильмами нужно объяснять не только молодому, но и старшему поколению, что происходило в стране несколько десятилетий назад. По словам Михалкова, граждане, которые боятся, что на их детей может негативно повлиять фильм, должны задуматься, какими они сами являются родителями.Михалков назвал Крыжовникова, который снял "Слово пацана", "очень талантливым режиссером", а его картину - "настоящим кино, которое волнует".



При этом Михалков отметил важность того, что кино, как и любое искусство, должно "не бояться говорить правду".