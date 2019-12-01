Министерство культуры профинансирует десять новых постановок

С августа проходил конкурс для всех желающих - от бизнесменов и государственных театров до режиссеров и студентов.



Минкульт обещает и годовое финансирование для проката спектаклей. Радует, что половина - по произведениям белорусских авторов. Например, на камерной сцене Купаловского театра, который сейчас в своем сотом сезоне, в перспективе появится "Колер Беларусі" по альбому Михаила Анемподистова.



Национальному академическому театру Янки Купалы это не впервой. Уже полтора года с успехом идет спектакль "Радзіва Прудок" по дневнику Андрея Горвата, реализованный по такой же схеме с Минкультом.



Билетов не купить! Но что же происходит с театральными текстами в их традиционном понимании, как завещали классики? И где новые имена в белорусской драматургии? Сюжет с ответами - у Ольги Медведь.





Короткие посты из "Фейсбука"- основа одного из спектаклей Купаловского.

Именно в соцсети бывший дворник театра, который уехал жить из столицы на Полесье, писал свои короткие заметки. Позже собрал их в книгу-дневник, что стала бестселлером современной белорусской литературы. Книгу адаптировали под инсценировку - в репертуаре появился "Радзіва Прудок" - одна из самых кассовых постановок - не купить билет на месяцы вперед.

В Купаловском под белорусских драматургов сегодняшнего дня отдана Камерная сцена. Например, премьера 19 года "Урожай", по пьесе Павла Пряжко. Автор "новой драмы" через, порой, абсурдные ситуации меняет взгляд на глобальные проблемы. Однако драматурга, чьи пьесы переведены на разные языки мира, чаще ставят в Европе или России. Как и почти всех "наших" ныне пишущих, но почему такая тенденция? Почему мало ставят отечественные репертуарные театры?

Площадку, на которой инсценировке "быть" диктует сама пьеса. Так вот все больше "современники" пишут под камерный формат или независимые андеграундные пространства: будь то бывшие заводские стены, а может ныне действующий бар. Конечно, репертуарники не могут позволить себе такой перфоманс, и дело вовсе не в площадке.

В репертуарной политике театров все чаще появляются спектакли без слов.

Режиссеры прибегают к постановкам на грани драмы и пластики. Говорят о проблеме, рассказывают историю, через движения, музыку и даже вокал показывают сюжет. Для белорусского зрителя пластические спектакли сродни новаторству, поэтому сейчас у публики вызывают особый интерес. В свою очередь постановщики идут на поводу.

Есть один театр, где на 90 % - современные отечественные произведения, на то он и Республиканский театр белорусской драматургии. Но места на сцене всем авторам здесь, конечно, не хватает, тоже есть сдерживающие "план", "бюджет", "окупаемость"…

Уже 12 лет при Республиканском театре белорусской драматургии существует центр, который занимается поиском, открытием, развитием и продвижением.