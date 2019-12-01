3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Министерство культуры профинансирует десять новых постановок
С августа проходил конкурс для всех желающих - от бизнесменов и государственных театров до режиссеров и студентов.
Минкульт обещает и годовое финансирование для проката спектаклей. Радует, что половина - по произведениям белорусских авторов. Например, на камерной сцене Купаловского театра, который сейчас в своем сотом сезоне, в перспективе появится "Колер Беларусі" по альбому Михаила Анемподистова.
Национальному академическому театру Янки Купалы это не впервой. Уже полтора года с успехом идет спектакль "Радзіва Прудок" по дневнику Андрея Горвата, реализованный по такой же схеме с Минкультом.
Билетов не купить! Но что же происходит с театральными текстами в их традиционном понимании, как завещали классики? И где новые имена в белорусской драматургии? Сюжет с ответами - у Ольги Медведь.
Короткие посты из "Фейсбука"- основа одного из спектаклей Купаловского.
Именно в соцсети бывший дворник театра, который уехал жить из столицы на Полесье, писал свои короткие заметки. Позже собрал их в книгу-дневник, что стала бестселлером современной белорусской литературы. Книгу адаптировали под инсценировку - в репертуаре появился "Радзіва Прудок" - одна из самых кассовых постановок - не купить билет на месяцы вперед.
В Купаловском под белорусских драматургов сегодняшнего дня отдана Камерная сцена. Например, премьера 19 года "Урожай", по пьесе Павла Пряжко. Автор "новой драмы" через, порой, абсурдные ситуации меняет взгляд на глобальные проблемы. Однако драматурга, чьи пьесы переведены на разные языки мира, чаще ставят в Европе или России. Как и почти всех "наших" ныне пишущих, но почему такая тенденция? Почему мало ставят отечественные репертуарные театры?
Площадку, на которой инсценировке "быть" диктует сама пьеса. Так вот все больше "современники" пишут под камерный формат или независимые андеграундные пространства: будь то бывшие заводские стены, а может ныне действующий бар. Конечно, репертуарники не могут позволить себе такой перфоманс, и дело вовсе не в площадке.
В репертуарной политике театров все чаще появляются спектакли без слов.
Режиссеры прибегают к постановкам на грани драмы и пластики. Говорят о проблеме, рассказывают историю, через движения, музыку и даже вокал показывают сюжет. Для белорусского зрителя пластические спектакли сродни новаторству, поэтому сейчас у публики вызывают особый интерес. В свою очередь постановщики идут на поводу.
Есть один театр, где на 90 % - современные отечественные произведения, на то он и Республиканский театр белорусской драматургии. Но места на сцене всем авторам здесь, конечно, не хватает, тоже есть сдерживающие "план", "бюджет", "окупаемость"…
Уже 12 лет при Республиканском театре белорусской драматургии существует центр, который занимается поиском, открытием, развитием и продвижением.
По словам экспертов, о нашей современной драматургии говорят и называют феноменом, в России даже есть такое понятие, как "феномен белорусской драматургии". Пьесы ежегодно ставят в странах-соседках, собирают аншлаги, катают с гастролями. Кажется, хороший ориентир, чтобы и в афишах белорусских театров было больше современных белорусских имен, ведь фундамент крепкий: от Дунина-Марцинкевича, через Купалу, Макаенка с Короткевичем до Дударева, чьи произведения уже хрестоматийны.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
Белоруска Стасья Корсак - в десятке лучших в телеконкурсе детской авторской песни "Наше поколение"
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все