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Минкультуры проводит конкурс по созданию произведений изобразительного искусства
Министерство культуры объявило конкурс по созданию произведений изобразительного искусства, сообщает БЕЛТА.
С 12 июня по 15 декабря Министерство культуры проводит республиканский конкурс по созданию произведений изобразительного искусства по государственному социально-творческому заказу.
Конкурс проводится в целях создания 25 живописных работ для оформления интерьеров помещений учреждений дополнительного образования детей и молодежи в сфере культуры в областях и Минске.
К участию в конкурсе приглашаются профессиональные художники, другие творческие работники в сфере изобразительного искусства, которые имеют профессиональный сертификат творческого работника, а также студенты учреждений высшего образования в сфере изобразительного искусства. Подробности можно узнать на сайте Министерства культуры.