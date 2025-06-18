Минкультуры проводит конкурс по созданию произведений изобразительного искусства

Министерство культуры объявило конкурс по созданию произведений изобразительного искусства, сообщает БЕЛТА.

С 12 июня по 15 декабря Министерство культуры проводит республиканский конкурс по созданию произведений изобразительного искусства по государственному социально-творческому заказу.

Конкурс проводится в целях создания 25 живописных работ для оформления интерьеров помещений учреждений дополнительного образования детей и молодежи в сфере культуры в областях и Минске.