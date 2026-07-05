Минск на холсте: как Савицкий, Наливаев и Волков сохранили память о ВОВ

Изобразительное искусство порой может выступить более точным отражением эпохи, чем фотосъемка. Освобождение Минска и Беларуси, а затем и скорая Великая Победа стали основой для создания шедевров мирового искусства.

Основной задачей было не только показать правду, но и сохранить ее в истории, украсив художественным воплощением.

Анатолий Наливаев

На картинах Анатолия Наливаева изображен послевоенный Минск, город, которого больше нет, но который был в середине 1940-х-1960-х годов. С того времени изменился архитектурный облик белорусской столицы. Картины Наливаева, ученика знаменитого мастера Сергея Каткова, показывают его детское восприятие. Он - ребенок войны, и для него послевоенный Минск ассоциируется с большой и уютной деревней из домиков, где житель каждого знаком с каждым.

Еще одним очень важным воплощением Минска после войны является изображение обычного деревянного города, где еще не широкие проспекты, а простые дома, в одном из которых жил великий учитель-художник Сергей Катков, воспитавший целую плеяду талантливых ребят, в том числе художника-любителя Наливаева, сохранившего в памяти совершенно простой, невысокий Минск.

Григорий Ситница, заслуженный деятель искусств Беларуси:

"Художники послевоенного Минска - например, Сергей Катков. Он отличный живописец, оставивший после себя большое наследие, но в первую очередь его заслугой является педагогика. Сразу после Победы он обновил свою художественную студию, через которую прошли десятки белорусских художников. Прежде всего, именно Сергей Катков и Анатолий Наливаев сохранили тот Минск в памяти. Он не был профессиональным художником, но в лет 14-15 у человека уже была потребность зарисовывать исчезающие места".

Михаил Савицкий

Михаил Савицкий - Герой Беларуси, оставивший на своих картинах образы, которые забывать ни в коем случае не имеем права. Но к ним, которые сам знал как бывший узник, обратился спустя десятилетия после войны, когда смог на это смотреть как художник.

По словам замдиректора Музея истории Великой Отечественной войны Риммы Рум, серию работ в новом здании музея в постоянную экспозицию внедрили в 2022 году, когда Михаилу Савицкому исполнялось 100 лет. "Когда состоялось торжественное открытие части экспозиции, здесь было много молодежи, и увиденное имело определенное влияние. Многие из них уходили со слезами на глазах", - добавила она.

Главное влияние на создание картин имели события, которые лично пережил Михаил Савицкий. Он был участником Великой Отечественной войны, прошел боевой путь, участвовал в обороне города Севастополя, там попал во вражеский плен, прошел ужасы фашистских пересыльных лагерей для военнопленных, оказался на территории Германии и 29 апреля 1945 года был освобожден из концлагеря Дахау.

Совершенно героический характер носят первые работы Михаила Савицкого, когда он обращался к военной истории. Например, это знаменитое полотно "Подвиг семнадцати", но далее настроение в творчестве Савицкого заметно изменилось.

Леонид Щемелев

Художников того времени - и далеко не только Михаила Савицкого - отличает важная биографическая деталь. Они сами прошли весь ужас войны, как и народный художник БССР Леонид Щемелев.

Анна Ясюк, заведующая Галереей искусств Леонида Щемелева

Анна Ясюк:

"Творчество Щемелева очень светлое. В галерее есть зал, посвященный теме войны. Художник говорил, что жизнь сильнее смерти, красота сильнее безобразия, а добро сильнее зла".

Валентин Волков

Название знаменитого шедевра Валентина Волкова звучит довольно просто: "Минск. 3 июля 1944 года". Однако в этой дате отражено важнейшее событие истории Беларуси - войска советской армии героически освободили Минск 3 июля. Картина Волкова стала символом Победы.

Освобождение Минска Валентин Волков встретил вместе с горожанами. Он все годы провел здесь в оккупации, поэтому освобождение белорусской столицы переживал, как и жители города, встретившие советские танки. В освобождении Минска отличился командир танкового взвода, младший лейтенант Дмитрий Фроликов. Момент торжества отражается на строении картины.

"Стоит выделить центральную фигуру танкиста. Большинство из героев на него смотрят. Фигура, знаковая и несет в себе соответствующий смысл. Если сравнить, например, готовое произведение и эскиз работы, можно заметить небольшое отличие - в эскизе танкист держит букет цветов, а на готовой работе - автомат. Валентин Волков понял, что букет - символ окончательной Победы, а она окончательно не наступила, еще надо было освободить западные территории Беларуси, Польшу, дойти до Берлина. В итоге Волков изобразил автомат у танкиста и показал готовность Красной армии идти до конца. В женщине, обращенной к солдату, вижу образ матери, пытающейся поддержать каждого солдата", - поделилась мнением младший научный сотрудник Национального художественного музея Беларуси Ангелина Маевская.

Ощущение Победы, строительства и возрождения страны - все это отражает в себе изобразительное искусство в первый послевоенный период, а уже после пришло осознание большой трагедии. Но на века и на всю историю главной картиной Победы стала та, на которой просто и протокольно скрывается великий день - "Минск, 3 июля 1944 года".

Главное фото: агентство "Минск-Новости"