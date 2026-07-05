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Минск на холсте: как Савицкий, Наливаев и Волков сохранили память о ВОВ

Изобразительное искусство порой может выступить более точным отражением эпохи, чем фотосъемка. Освобождение Минска и Беларуси, а затем и скорая Великая Победа стали основой для создания шедевров мирового искусства.

Основной задачей было не только показать правду, но и сохранить ее в истории, украсив художественным воплощением.

Анатолий Наливаев

На картинах Анатолия Наливаева изображен послевоенный Минск, город, которого больше нет, но который был в середине 1940-х-1960-х годов. С того времени изменился архитектурный облик белорусской столицы. Картины Наливаева, ученика знаменитого мастера Сергея Каткова, показывают его детское восприятие. Он - ребенок войны, и для него послевоенный Минск ассоциируется с большой и уютной деревней из домиков, где житель каждого знаком с каждым.

Минск на холсте: как Савицкий, Наливаев и Волков сохранили память о ВОВ

Еще одним очень важным воплощением Минска после войны является изображение обычного деревянного города, где еще не широкие проспекты, а простые дома, в одном из которых жил великий учитель-художник Сергей Катков, воспитавший целую плеяду талантливых ребят, в том числе художника-любителя Наливаева, сохранившего в памяти совершенно простой, невысокий Минск.

Григорий Ситница, заслуженный деятель искусств Беларуси:

"Художники послевоенного Минска - например, Сергей Катков. Он отличный живописец, оставивший после себя большое наследие, но в первую очередь его заслугой является педагогика. Сразу после Победы он обновил свою художественную студию, через которую прошли десятки белорусских художников. Прежде всего, именно Сергей Катков и Анатолий Наливаев сохранили тот Минск в памяти. Он не был профессиональным художником, но в лет 14-15 у человека уже была потребность зарисовывать исчезающие места".

Михаил Савицкий

Михаил Савицкий - Герой Беларуси, оставивший на своих картинах образы, которые забывать ни в коем случае не имеем права. Но к ним, которые сам знал как бывший узник, обратился спустя десятилетия после войны, когда смог на это смотреть как художник.

портрет Михаила Савицкого

По словам замдиректора Музея истории Великой Отечественной войны Риммы Рум, серию работ в новом здании музея в постоянную экспозицию внедрили в 2022 году, когда Михаилу Савицкому исполнялось 100 лет. "Когда состоялось торжественное открытие части экспозиции, здесь было много молодежи, и увиденное имело определенное влияние. Многие из них уходили со слезами на глазах", - добавила она.

Главное влияние на создание картин имели события, которые лично пережил Михаил Савицкий. Он был участником Великой Отечественной войны, прошел боевой путь, участвовал в обороне города Севастополя, там попал во вражеский плен, прошел ужасы фашистских пересыльных лагерей для военнопленных, оказался на территории Германии и 29 апреля 1945 года был освобожден из концлагеря Дахау.

картины михаила савицкого, посвященные великой отечественной войне

Совершенно героический характер носят первые работы Михаила Савицкого, когда он обращался к военной истории. Например, это знаменитое полотно "Подвиг семнадцати", но далее настроение в творчестве Савицкого заметно изменилось.

Леонид Щемелев

Художников того времени - и далеко не только Михаила Савицкого - отличает важная биографическая деталь. Они сами прошли весь ужас войны, как и народный художник БССР Леонид Щемелев.

Анна Ясюк, заведующая Галереей искусств Леонида Щемелева
Анна Ясюк, заведующая Галереей искусств Леонида Щемелева

Анна Ясюк:

"Творчество Щемелева очень светлое. В галерее есть зал, посвященный теме войны. Художник говорил, что жизнь сильнее смерти, красота сильнее безобразия, а добро сильнее зла".

Валентин Волков

Название знаменитого шедевра Валентина Волкова звучит довольно просто: "Минск. 3 июля 1944 года". Однако в этой дате отражено важнейшее событие истории Беларуси - войска советской армии героически освободили Минск 3 июля. Картина Волкова стала символом Победы.

Освобождение Минска Валентин Волков встретил вместе с горожанами. Он все годы провел здесь в оккупации, поэтому освобождение белорусской столицы переживал, как и жители города, встретившие советские танки. В освобождении Минска отличился командир танкового взвода, младший лейтенант Дмитрий Фроликов. Момент торжества отражается на строении картины.

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"Стоит выделить центральную фигуру танкиста. Большинство из героев на него смотрят. Фигура, знаковая и несет в себе соответствующий смысл. Если сравнить, например, готовое произведение и эскиз работы, можно заметить небольшое отличие - в эскизе танкист держит букет цветов, а на готовой работе - автомат. Валентин Волков понял, что букет - символ окончательной Победы, а она окончательно не наступила, еще надо было освободить западные территории Беларуси, Польшу, дойти до Берлина. В итоге Волков изобразил автомат у танкиста и показал готовность Красной армии идти до конца. В женщине, обращенной к солдату, вижу образ матери, пытающейся поддержать каждого солдата", - поделилась мнением младший научный сотрудник Национального художественного музея Беларуси Ангелина Маевская.

Ощущение Победы, строительства и возрождения страны - все это отражает в себе изобразительное искусство в первый послевоенный период, а уже после пришло осознание большой трагедии. Но на века и на всю историю главной картиной Победы стала та, на которой просто и протокольно скрывается великий день - "Минск, 3 июля 1944 года".

Главное фото: агентство "Минск-Новости"

Разделы:

КультураИскусство

Теги:

Великая Отечественная войнахудожникиГлавный эфир
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