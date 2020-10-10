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Минск снова стал кинопавильоном для запутанных происшествий

С июля команда Белроскино работает над съемками фильма "Бывших не бывает". 12-серийный детектив готовят по заказу одного из крупнейших российских телеканалов. Главные роли - за популярными актерами российского кино.

В свободные от съемок дни они делятся опытом с белорусскими студентами. Так, накануне заслуженный артист России Сергей Маховиков ответил на вопросы молодых актеров и режиссеров Университета культуры и искусств на площадке "Беларусьфильма".

Съемки сериала на столичных локациях завершат в конце ноября.

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