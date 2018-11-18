Минск встречает участников детского "Евровидения"

Ровно неделя остается до самого масштабного музыкального события ноября - детского конкурса песни "Евровидение 2018". Уже в следующее воскресенье рекордные 20 участников будут зажигать со своими хитами на сцене "Минск-Арены". Пока делегации прибывают в Беларусь. Сегодня ожидаются гости из 16 стран.

В Национальном аэропорту Минск конкурсантов встречает наш корреспондент Ольга Медведь.

Большинство наших гостей приземлится в Национальном аэропорту сегодня во второй половине дня. Пожелаем им мягкой посадки. А на данный момент в евровизионной копилке плюс две страны. Открыл второй день прилетов дебютант конкурса Казахстан и его 12-летняя представительница Данэлия Тулешова. Делегация уже отправилась отдыхать в гостиницу.

Чуть больше часа назад на посадочную полосу зашла Армения - страна, которая выиграла детское "Евровидение 2010". Как раз тогда Беларусь впервые принимала этот масштабный вокальный конкурс. Зажигать сезон 2018 будет 12-летний L.E.V.O.N. с одноименной песней. Несмотря на юный возраст, певец многократный участник и победитель различных национальных и международных песенных соревнований.

Конечно, вокалисты прибывают не в одиночку. Продакшн группы совершенно разных масштабов: от нескольких персон до более двух десятков человек. Это и продюсеры, педагоги, гримеры, фаниаторы, подтанцовка, переживающие родители, журналисты и так далее. Главные помощники делегаций - это волонтеры, по два человека добровольцев на команду гостей.