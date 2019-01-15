Посетить Минскую книжную выставку можно будет, зайдя в магазин, библиотеку, кафе и даже транспорт

26-й праздник печатного слова выйдет за границы экспозиционного пространства и охватит разные точки столицы: магазины, библиотеки, учебные заведения, кафе, рестораны, Всехсвятский храм и даже общественный транспорт. Как сообщили организаторы форума, по главным магистралям города пустят поэтический автобус, в котором будут декламироваться стихи. Всего же в выставке примут участие представители 35 стран. Свою книжную продукцию презентуют более 300 экспонентов.



Международная книжная выставка откроется 6 февраля в административном комплексе по проспекту Победителей. Кстати, весь 2019 в странах СНГ пройдет под знаком книги.