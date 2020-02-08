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Минская международная книжная выставка-ярмарка четвертый день радует посетителей новинками

Субботняя афиша заинтересует все возрастные категории. Для маленьких - детская литература и интерактивные чтения. На национальном стенде объявят имена триумфаторов акции "Пишем книгу вместе. Какой мы хотим видеть нашу Беларусь" и покажут мини-спектакль. Вечером свои новинки презентует обладательница премии "ТЭФИ" Татьяна Устинова. А белорусскоязычной версией Гарри Поттера порадует книгоманов финальный день форума.

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