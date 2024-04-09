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"Минская весна" в Белгосфилармонии будет звучать 55 дней: в афише неожиданные коллаборации и 27 концертов

XXXIX фестиваль музыки "Минская весна" в Белгосфилармонии. Самый длительный музыкальный форум страны будет звучать 55 дней сразу с двух сцен. В афише 27 концертов. Ближайший презентует "Русскую фортепианную школу". За роялем молодые виртуозы, лауреаты международных конкурсов.

Акцент также будет сделан на знаковых для Беларуси датах. В конце мая две программы посвятят 80-летию освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. Музыканты сыграют и в честь 100-летия музыкального колледжа имени Глинки.

Готовят и неожиданные коллаборации:ансамбль "Камерата" выступит с хором ансамбля Вооруженных Сил Республики Беларусь. Ведущий оркестр филармонии - симфонический - представит четыре концерта. В одном из них оживят и 20 лет не звучавшую оперу "Замок герцога Синяя Борода" венгерского композитора Бела Бартока.

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