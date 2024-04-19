"Минская весна" в Белгосфилармонии: чем порадует фестиваль меломанов и знатоков прекрасного искусства

"Минская весна" всегда является праздником, праздником музыки. Будет звучать, например, невероятное событие, соревнование двух титанов-композиторов: Иоганна Штрауса и Дмитрия Шостаковича. "Камерата" - это наш молодой задорный коллектив, которыйпоет и джаз, и фольклорные музыкальные комбинации Беларуси, но тем не менее, в этот раз они выступят с ансамблем Вооруженных Сил Беларуси.

Юрий Гильдюк, художественный руководитель Белгосфилармонии