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"Минская весна" в Белгосфилармонии: чем порадует фестиваль меломанов и знатоков прекрасного искусства
"Минская весна" - в Белгосфилармонии. В майской афише в "Сказке о царе Салтане" - к юбилейным датам - 225 лет со дня рождения Пушкина и 180 лет - Римского-Корсакова. Главная партия спектакля в двух действиях принадлежит Государственному академическому симфоническому оркестру Беларуси под управлением маэстро Анисимова. Нотные посвящения в большой музыке адресованы 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 100-летию колледжа имени Глинки.
"Минская весна" всегда является праздником, праздником музыки. Будет звучать, например, невероятное событие, соревнование двух титанов-композиторов: Иоганна Штрауса и Дмитрия Шостаковича. "Камерата" - это наш молодой задорный коллектив, которыйпоет и джаз, и фольклорные музыкальные комбинации Беларуси, но тем не менее, в этот раз они выступят с ансамблем Вооруженных Сил Беларуси.
Музицирует не только главная сцена филармонии, "вокально-инструментальный ренессанс" - завтра в Малом зале имени Г. Ширмы. Субботняя гамма "Минской весны" за Государственным камерным хором и программой "Музыка Возрождения и барокко".
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