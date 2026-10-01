Минский Музыкальный театр в 2027 году ждет масштабная реконструкция

Международный день музыки отмечается 1 октября. Беларусь встречает этот праздник с сильной академической базой: своими хорами и оркестрами славится Белтелерадиокомпания, а народные традиции сохраняет ансамбль "Бяседа".

В фокусе внимания сегодня и один из главных театров Минска. Белорусский государственный академический музыкальный театр готовится к масштабной реконструкции.

"Новый аккорд Музыкального театра"

Белорусский государственный академический музыкальный театр - это настоящая визитная карточка. Свою историю коллектив ведет с 1970 года, а вот двери этого здания впервые распахнулись 15 октября 1981 года знаменитой опереттой "Летучая мышь".

Сегодня театр, который подчиняется городу, переживает мощный творческий подъем. Под крылом художественного руководителя Адама Мурзича здесь вырастают настоящие звезды вокала, а залы неизменно собирают аншлаги. Но чтобы соответствовать мировым стандартам, менять нужно не только репертуар, но и сами стены.

Провести масштабный апгрейд и при этом не потерять своего зрителя - задача непростая. Но временный переезд на другие площадки - это отличный повод для новых творческих экспериментов. Главное, что кульминацией этого кочевого времени станет возвращение в совершенно новое высокотехнологичное здание, где музыка зазвучит с новой силой.

Адам Мурзич

Адам Мурзич, заслуженный работник культуры Беларуси, художественный руководитель Белорусского государственного академического музыкального театра:

"Главное, чтобы у нас было большое здание для ежедневной работы, чтобы мы еще могли что-то поставить. Возможно, даже на гастроли поедем".

Масштабная модернизация начнется уже в 2027 году, а само закрытие запланировано сразу после окончания текущего театрального сезона. На время масштабных работ труппа не уйдет в тень, возможным местом временного пребывания артистов станет Дворец Республики. Обновленный Музыкальный вернется к своему зрителю еще более комфортным и технологичным.