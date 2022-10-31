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Минский международный кинофестиваль "Лістапад" стартует 4 ноября, билеты на киносеансы уже в продаже

До главного кинособытия осени - 4 дня.

XXVIII Минский международный кинофестиваль "Лістапад" стартует на этой неделе. С 4 по 11 ноября в кинотеатрах столицы и регионов - фильмы со всего мира.

Напомним, в этом году "Лістапад" собрал рекордное количество заявок - 1360 из 89 стран. Конкурс анимационных фильмов проходит впервые. А на закрытии кинофестиваля Белорусский государственный ансамбль "Песняры" впервые представит специально написанную композицию "Золото листопада".

Билеты на киносеансы XXVIII Минского международного кинофестиваля "Лістапад" уже поступили в продажу. Подробную афишу фестиваля можно узнать на сайте.

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