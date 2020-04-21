Минский Национальный центр современных искусств возглавил топ музеев СНГ

Рейтинг лучших галерей современного искусства стран Содружества для посещений, онлайн-туров и виртуальных экскурсий составил портал ТурСтат. На втором месте центр Гейдара Алиева в Баку. На третьем - центр современного искусства "Куланши" и Дворец мира и согласия в Нур-Султане.