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Минский областной театр кукол "Батлейка" из Молодечно начал транслировать спектакли онлайн
Театральное искусство также онлайн. Минский областной театр кукол "Батлейка" изМолодечно начал транслироватьспектакли в режиме реального времени. Сегодня можно было посмотреть "Кошкин дом". Постановка рассчитана на семейный просмотр. Завтра же состоитсятрансляция спектакля "Конек-горбунок". А в субботу онлайн-зрители смогут увидеть сказку "Волшебная дудка". Все трансляции начинаются в 12:00.
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