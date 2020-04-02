Минский областной театр кукол "Батлейка" из Молодечно начал транслировать спектакли онлайн

Театральное искусство также онлайн. Минский областной театр кукол "Батлейка" изМолодечно начал транслироватьспектакли в режиме реального времени. Сегодня можно было посмотреть "Кошкин дом". Постановка рассчитана на семейный просмотр. Завтра же состоитсятрансляция спектакля "Конек-горбунок". А в субботу онлайн-зрители смогут увидеть сказку "Волшебная дудка". Все трансляции начинаются в 12:00.



