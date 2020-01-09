Минскому областному краеведческому музею - 60

Слуцкие пояса, височные кольца и древние остатки поселений. Редкие экспонаты в составе ценных коллекций сейчас можно увидеть в Минском областном краеведческом музее. Специально к 60-летнему юбилею подготовили выставку, в зале разместили более 200 экспонатов из всех районов области. Увидеть здесь можно древний немецкий маникюрный набор, шахматную пешку, которой уже несколько столетий, фарфоровые и стеклянные экспонаты. В Молодечно областной музей работает с 1959 года, 14 лет назад он переехал в новое здание, где размещены в том числе и постоянные экспозиции.



Всего в хранилищах Минского областного краеведческого музея более 70 тысяч экспонатов. Среди редких оригинальные слуцкие пояса и височные кольца.



