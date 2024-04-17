Мировые хиты от "Соноруса" на сцене концертного зала "Минск"

Cимфонический "Майкл Джексон" от капеллы "Сонорус". Заслуженный коллектив Минской области дал премьеру на сцене концертного зала "Минск". Хор, оркестр и белорусские звезды в новом амплуа. Как звучат мировые хиты в музыкальном сезоне 2024 - знает Лариса Гулякевич (подробности в в видео).